Yhdysvalloilta pakotteita Israelin epäiltyjä sotarikoksia paljastaville palestiinalaisjärjestöille –"Häpeällinen hyökkäys"

Nämä järjestöt tekevät elintärkeää ja rohkeaa työtä dokumentoidessaan huolellisesti ihmisoikeusloukkauksia, Amnestystä sanotaan.

Yhdysvallat on asettanut pakotteita kolmelle merkittävälle palestiinalaiselle kansalaisjärjestölle. Yhdysvallat katsoo, että järjestöt tukevat Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) yrityksissä nostaa syytteitä israelilaisia vastaan.

Ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvallat katsoo, että nyt pakotteiden kohteena olevat järjestöt ovat suoraan osallistuneet kansainvälisen rikostuomioistuimen pyrkimyksiin tutkia, pidättää, vangita tai syyttää israelilaisia ilman Israelin suostumusta. Pakotteiden kohteina ovat ihmisoikeusjärjestö al-Haq, ihmisoikeuskeskus al-Mezan ja Palestinian Centre for Human Rights.

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty on tuominnut Yhdysvaltain toimet huolestuttavana ja häpeällisenä hyökkäyksenä muun muassa ihmisoikeuksia vastaan.

– Nämä järjestöt tekevät elintärkeää ja rohkeaa työtä dokumentoidessaan huolellisesti ihmisoikeusloukkauksia kaikkein järkyttävimmissä olosuhteissa, sanoi Erika Guevara-Rosas Amnestyn johdosta.

ICC tutkii sotarikoksia Gazassa

ICC:llä on käynnissä sotarikostutkimuksia muun muassa Gazassa. Sen tutkimuksen kohteina on muun muassa israelilaisia sotarikoksista epäiltyjä ihmisiä. Sen tutkimusten kohteina on myös äärijärjestö Hamasin johtajia.

Muun muassa Venäjä, Yhdysvallat ja Israel ovat maita, jotka eivät ole allekirjoittaneet ICC:n perustamissopimusta eivätkä tunnustaneet sen toimivaltaa.

Yhdysvallat on jo aiemmin asettanut ICC:hen liittyviä pakotteita. Yhdysvallat asetti pakotteita kahdelle ICC:n tuomarille ja kahdelle syyttäjälle, Kesäkuussa Rubio määräsi pakotteita neljälle tuomioistuimen tuomarille.