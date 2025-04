Suomelta uusi siirto Yhdysvaltain suhteiden parantamiseksi

Suomi avaa pääkonsulaatin Houstoniin Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertoo ulkoministeriö.

Pääkonsulaatti avataan ulkomaanedustustoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muutoksen perusteella. Presidentti Alexander Stubb vahvisti asetuksen muutoksen tänään perjantaina.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan tällä vahvistetaan Suomen läsnäoloa Yhdysvaltain markkinoilla. Pääkonsulaatti kattaa yhdeksän eteläistä ja keskistä osavaltiota.

– Muuttuvassa maailmantilanteessa on entistäkin tärkeämpää, että olemme paikan päällä edistämässä kaupallisia etujamme niin, että Suomi näkyy ja kuuluu. Texas on yksi maailmantalouden vahvimmista alueista ja suomalaisille ratkaisuille on kysyntää, Valtonen kertoo tiedotteessa.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) korostaa, että pääkonsulaatin avaamisella pyritään syventämään suhteita Yhdysvaltain kanssa ja edistämään vientiä.

– Texas itsessään on maailman kymmenen suurimman talousalueen joukossa, ja sen profiili sopii hyvin yhteen mm. suomalaisen teknologia-, avaruus- ja energiaosaamisen kanssa, Tavio toteaa ulkoministeriön tiedotteessa.

Houston on Texasin suurin ja Yhdysvaltain neljänneksi suurin kaupunki.

Pääkonsuli nimitetään lähikuukausina

Pääkonsulaatti perustetaan heinäkuun alussa. Se aloittaa toimintansa väliaikaisissa tiloissa. Pysyvät tilat pyritään saamaan valmiiksi ulkoministeriön mukaan vuoden lopulla tai alkuvuodesta 2026.

Pääkonsulin nimitysprosessi saatetaan ulkoministeriön mukaan päätökseen muutaman kuukauden sisällä. Pääkonsulaatin muun henkilökunnan rekrytoinnit käynnistyvät lähiaikoina.

Perustamisestaan lähtien pääkonsulaatissa annetaan palveluja hädänalaisessa asemassa oleville ja hoidetaan muita kiireellisiä konsulipalveluja.

Muut konsulipalvelut hoidetaan ulkoministeriön mukaan edelleen Suomen New Yorkin -pääkonsulaatissa siihen asti, kunnes pääkonsulaatin pysyvät toimitilat ovat valmistuneet.