Suomi lähettää mahdollisesti jo tänä iltana sotilaita Afganistaniin: Tällaisesta operaatiosta on kyse

– Suomihan on ollut aktiivinen siviili- ja sotilaallisessa kriisinhallinnassa Afganistanissa ja muualla, mutta ne ovat olleet aina joko EU:n tai YK:n mandaatin alaisia operaatioita yhdessä EU:n tai natojoukkojen alla.

Sotilaallisen voimankäytön tarve epätodennäköistä

Suomen ensisijainen tehtävä Afganistanissa on suojata evakuoitavia, ja Mustasillan mukaan on epätodennäköistä, että suomalaiset sotilaat joutuisiva turvautumaan sotilaalliseen voimankäyttöön.

– Mahdollisuus toki aina on, että sotilaallista voimaa jouduttaisiin käyttämään. Kabulin lentokentällä ja porttien läheisyydessä on ollut sekavia tilanteita. Ensisijainen tehtävä on kuitenkin suojata siviilejä, virkamiehiä ja evakuointioperaatiota.