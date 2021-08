Suomi lähettää kymmeniä sotilaita Afganistaniin suojaamaan evakuointeja – 18 suomalaista saatu jo Suomeen Kabulista

– Siksi valmistaudumme lähettämään Kabulin lentokentälle suojausjoukon. Tavoitteena on, että oikeat henkilöt saadaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan turvallisesti.

Puolustusvoimien joukkoja on suunniteltu käytettäväksi evakuointien tukemiseksi seuraaviin tehtäviin: ulkoministeriön henkilöstön suojaaminen, evakuoitavien henkilöiden opastaminen, tilannekuvan muodostaminen ja jakaminen ja yhteysupseeritoiminta alueella.

Operaation turvaamiseksi Kaikkonen ei voi täsmentää sotilaiden taustoja. Kaikkonen kuitenkin vakuuttaa, että Kabuliin on lähdössä kokenut, osaava ja koulutettu joukko.

34 suomalaista on saatu pois Kabulista. Myös lentokentän sisäpuolelle on saatu ensimmäisiä afganistanilaisia, jotka Suomi aikoo evakuoida. 18 evakuoitua on saatu jo Suomeen.