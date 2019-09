Välimeren ylittäviä siirtolaisia tullaan jakamaan väliaikaisesti EU-maihin – perussuomalaiset tivasivat hallitukselta järjestelyistä

– Hallitus on mukana avaamassa laittomalle siirtolaisuudelle reittiä Eurooppaan. Ei tarvitse kuin lähteä merelle, ja EU hoitaa loput. Arvoisa sisäministeri, kuinka monta on tulossa, milloin, aikooko Suomi olla mallioppilas ja hoitaa osuutensa, vaikka muut eivät niin tekisi? kysyi perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra.

Ohisalo vastasi sanomalla, että kansainvälisen merioikeudenkin perusteella "ketään ei saa jättää hukkumaan, tästä on kyse". Ohisalon mukaan Maltalla sovittiin siitä, että jakosopimuksessa olisi kyse väliaikaisesta mekanismista. Suomi vasta harkitsee, lähteekö mukaan siihen. Tarkoitus on kerätä mukaan niin paljon jäsenmaita kuin on mahdollista.