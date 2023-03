Suomi kielsi kiväärien viemisen Bosnia-Hertsegovinaan – Pekka Haavisto MTV:lle: Pelkona, että aseita käytettäisiin muuhun kuin metsästykseen

Hylkäysten virallinen perustelu on lupa-asiakirjojen mukaan se, että "vientilupa myönnetään vain, jos se on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista eikä vaaranna Suomen turvallisuutta".

Ratkaisevassa roolissa on ollut ulkoministeriössä tehty ulko- ja turvallisuuspoliittinen lausunto.

"Maassa toimii erilaisia sotilaallisia ryhmiä"

Bosnia-Hertsegovinassa riski on tällä hetkellä korkeampi kuin muualla.

– Kysymyksessä on ollut lupa, jonka tavoitteena on metsästysaseiden hankkiminen. Meidän tietojemme mukaan asetyyppi ei ehkä ole metsästykseen kaikkein parhaiten sopiva, jolloin pelko siitä, että sitä alettaisiin käyttää muihin tarkoituksiin, on tässä olemassa.