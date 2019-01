Suomi joutui ensimmäistä kertaa outoon tilanteeseen: Ei saa valmistaa euron kolikoita

Valtiovarainministeriön budjettineuvos Niko Ijäs kertoo Kauppalehdelle, että on ensimmäinen kerta, kun Suomen valtio on joutunut tilanteeseen, jossa sillä ei ole enää voimassa olevaa sopimusta eurokolikoiden valmistamisesta.

– Nyt on EU:n laajuinen kilpailutus menossa, Ijäs kertoo.

Suomalaisia eurokolikoita on lyöty vuosittain useita miljoonia kappaleita. Vuonna 2017 lyöntimäärät olivat vajaat 14 miljoonaa, vuonna 2016 3,6 miljoonaa ja vuonna 2015 23,6 miljoonaa.

Ijäksen mukaan sopimukseton tila ei aiheuta vaikeuksia ja rahahuolto on turvattu.

– Vaikka hetken aikaa on hankinta päällä, on asiaan varauduttu ja se on kunnossa.