Suomen Pankki joutuu korvaamaan yli 10 000 euron arvosta romukolikoita, joita mies toi kassikaupalla Kiinasta Suomeen

Huolen taustalla on tapaus, jossa henkilö toi vuonna 2014 Kiinasta Suomeen 10 672 huonokuntoista eurokolikkoa. Kolikot takavarikoitiin, mutta palautettiin syyttäjäviraston tehtyä päätöksen, ettei asiassa nosteta syytettä.

"Ne on käytävä läpi"

– Jos kolikot ovat aitoja, kyllä ne varmaan hyvitetään. Kolikot on käytävä läpi. Nyt ne pitää lajitella, laskea ja tarkastaa, Heikkinen kertoo.

Heikkisen mukaan kaikissa euromaissa on havaittu jo vuosien ajan ilmiö, jossa keskuspankkeja koetetaan saada lunastamaan hyvin suuria määriä poikkeuksellisen huonokuntoisia kolikoita.

Alkuperä vaikea selvittää

Heikkisen mukaan sen kaltaisissa tapauksissa on äärimmäisen vaikeaa selvittää metallirahojen alkuperää.

– Yleensä kyseessä on jokin taho joka kertoo ostaneensa ne jostain, yleensä Aasiasta. Hän saattaa myös sanoa, että ne ovat eri lähteistä, kuten romuttamoista.

Tällaisissa tapauksissa on Heikkisen mukaan on ollut pahoja vaurioita. Ne saattavat olla esimerkiksi vääntyneitä tai näyttävät niin kuluneilta, että niitä on saatettu käsitellä vahvalla hapolla.