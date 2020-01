Veikkauksen johto joutuu selittämään, miksi miljoonasopimusta ei kilpailutettu – "Asia tullaan käymään läpi"

Ylen MOT-ohjelman selvityksen mukaan Veikkaus teki syksyllä 2018 peliyhtiö IGT:n kanssa sopimuksen, joka koskee Veikkauksen keskuspelijärjestelmää.



Veikkauksen laki- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta vahvistaa STT:lle, että sopimusta ei kilpailutettu. Hänen mukaansa näin ei tarvinnut tehdä, koska kyse ei ollut sopimuksen olennaisesta muutoksesta vaan vanhan sopimuksen jatkamisesta.



Lakitoimisto arvioi

MOT:n mukaan Veikkauksen sisäinen aineisto kuitenkin kertoo, että ulkopuolinen lakitoimisto arvioi sopimusmuutoksen olevan todennäköisesti kokonaistarkastelussa laiton.



Ilmivalta sanoo, että kilpailuttamatta jättämisen riskit tunnistettiin, mutta päätös tehtiin "yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi". Sopimus koskee keskuspelijärjestelmää, joka pyörittää Veikkauksen arvonta- ja urheilupelejä, kuten esimerkiksi Lottoa.



– Tämä on tehty tilanteessa, jossa Raha-automaattiyhdistyksen, Fintoton ja vanhan Veikkauksen liiketoiminnot oli reilu vuosi aikaisemmin yhdistetty. Meidän piti turvata yhtiön toiminnan jatkuvuus ja monia järjestelmiä piti saada integroitua, hän perustelee.



– Jotta Loton pyöriminen jatkossakin varmistettiin, katsottiin että meillä on tarve turvata tämä (sopimusosa) ja toisaalta siihen ei ollut eikä ole edelleen näköpiirissä uudistustarpeita. Siltä osin arvioitiin silloin, että jatketaan vanhalta pohjalta.



Useita osia kilpailutettu "ihan kuin pitääkin"



Omistajaohjausministeri Tuppurainen ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle. Tuppuraisen valtiosihteeri Olli Koski sanoo, että Veikkaus selvittää julki tulleita väitteitä ja raportoi asiasta valtio-omistajalle.



– Asia tullaan käymään läpi normaalissa menettelyssä yhtiön hallituksen ja johdon kanssa, Koski sanoo.



Käytännössä se tarkoittaa, että valtion omistajaohjaus keskustelee asiasta Veikkauksen hallituksen ja johdon kanssa kevään aikana. Koski ei halua kommentoida julki tulleita tietoja tai mahdollisia johtopäätöksiä. Hänen mukaansa Veikkaus vastaa asiaan liittyvästä tiedottamisesta.



Muutoksia matkan varrella

Veikkauksen Ilmivalta kertoo, että Ylen uutisoiman sopimusmuutoksen pohjana on vuonna 2004 kilpailutettu laaja sopimuskokonaisuus.



– Tämä on ollut vanhan Veikkauksen pelijärjestelmä, johon on tullut erilaisia muutoksia matkan varrella. Kokonaisuutta arvioitiin, ja meidän arvion mukaan tämän pelijärjestelmän ytimen osalta siihen ei tullut muutoksia. Kokonaisuudesta on myös irrotettu useampia osia ja kilpailutettu sitten ihan kuin pitääkin.



Kansainvälinen peliyhtiö IGT on Veikkauksen pitkäaikainen yhteistyökumppani, jonka kanssa yhtiö on tehnyt yhteistyötä usean vuosikymmenen ajan.



– Se on ollut hyvin tärkeä, mutta sen merkitys on koko ajan vähentynyt. Riippuvuutta siitä ja kaikista muistakin yksittäisistä toimijoista on pyritty tietoisesti vähentämään, Ilmivalta sanoo.



"Matalaa profiilia"

Hän myöntää Ylen tiedot siitä, että Veikkaus halusi pitää sopimusmuutoksesta matalaa profiilia eikä siksi tiedottanut asiasta itse.



– Me kerroimme tästä laajasti talon sisällä. Ei sitä ole aktiivisesti pyritty myöskään salaamaan.



Ilmivalta uskoo, että tieto sopimusmuutoksesta on kyllä tavoittanut mahdolliset kilpailijat IGT:n kautta, koska se on joutunut pörssiyhtiönä kertomaan asiasta sijoittajaviestinnässään.



– Meidän käsitys on se, että kaikki potentiaaliset muut tarjoajat – niitä ei kovin montaa maailmalla ole – ovat olleet tietoisia varsin pian, että tämä sopimusmuutos on tehty.



Toimisiko Veikkaus nyt toisin?



Muutossopimus on kahdeksanvuotinen, ja sitä on mahdollista jatkaa neljän vuoden optiokausilla. Muutossopimusta on sovellettu viime keväästä alkaen. Ylen mukaan muutokset haluttiin panna toimeen vasta puolen vuoden valitusajan jälkeen, jotta varmistettaisiin, ettei asiaa viedä markkinaoikeuteen.



– Se on ihan normaalia hankintaoikeudellista riskiarviointia, Ilmivalta kommentoi.



Hän ei kerro muutossopimuksen tarkkaa arvoa.



– Varmasti silloin kun puhutaan kahdeksanvuotisesta sopimuksesta, puhutaan kymmenistä miljoonista euroista. En ota sen yksityiskohtaisemmin kantaa yksittäisten sopimusten arvoon.



Ilmivalta ei myöskään vastaa kysymykseen siitä, toimisiko Veikkaus nyt asiassa toisin.



– Kysymyksessä oli hallituksen päätös kesäkuulta (2018). Toki on huomattavaa, että sopimus tehtiin vasta syyskuun lopussa pitkien neuvottelujen jälkeen. Hankintaoikeudelliset näkökulmat otettiin neuvotteluissa koko ajan huomioon. Turha lähteä spekuloimaan, toimittaisiinko nyt samalla tai eri tavalla.