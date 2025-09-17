Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistautumisessa aamulla ollut häiriö on ohi, kertoo viraston kehitys- ja tietohallintojohtaja Eero Konttaniemi. Tunnistautumispalvelussa oli tullut neljän aikaan aamuyöstä häiriöilmoitus, ja vikatilanne oli Konttaniemen mukaan ohi aamulla kahdeksan jälkeen.

– Vika ei ollut Suomi.fi-palvelussa vaan sen taustapalvelussa, Telian tuottamassa välityspalvelussa. Siinä oli joku tekninen häiriötilanne. Se vaikutti tekniseltä vialta siellä. Siitä aiheutui tämä tilanne, Konttaniemi kertoo.

Esimerkiksi Ylioppilastutkintolautakunnan palveluihin kirjautuminen ei onnistunut häiriön vuoksi. Lautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoi kuitenkin STT:lle, ettei häiriö olisi estänyt tämän päivän reaaliaineiden kokeen toimeenpanoa. Koe alkoi tänä aamuna kello 9.

– Kokeen pitämiseen liittyviin asioihin meillä on varakeinot, Tähkä kertoi ennen kuin palvelu palautui takaisin käyttöön.

Tähkän mukaan tämän aamun häiriöllä ei ole tekemistä maanantaisten ongelmien kanssa. Äidinkielen lukutaidon koe jouduttiin maanantaina keskeyttämään noin 40 lukiossa virheilmoituksen vuoksi.

Häiriöllä oli vaikutusta myös esimerkiksi Kelan verkkopalvelu Oma Kelaan.

