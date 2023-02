Suomi ei ole ainoa maa, joka harkitsee pandojen palauttamista – "Tilanne on Kiinalle kiusallinen"

– Sitä voi vain arvailla, mutta ajattelisin, että koska pandojen lajinsuojelu on Kiinalle aidosti tärkeää, kyllä Kiinassakin ymmärretään se, että pandat eivät voi hyvin, jos esimerkiksi bambutoimituksia ei voida turvata. Jos ja kun asia kommunikoidaan kiinalaisille Ähtärin eläintarhan talousahdinko edellä eikä siten, että Suomi haluaa nyt etääntyä Kiinasta, haitta diplomaattisille suhteille on pienempi.

Suomi ei ole ainoa

– Kiinan intresseissä on parantaa suhteitaan länteen, jolloin vanhan ystävän Suomen lipuminen pois Kiinan kumppanuudesta olisi tappio, vaikkei Suomi olekaan merkittävä tekijä Kiinalle isossa kuvassa. Tämän vuoksi on kiinnostavaa nähdä, voisivatko kiinalaiset tulla vastaan rahoitusasiassa. Tästä on ollut jo viitteitä, kun joulukuussa 2021 Kiinan suurlähetystö järjesti varainkeruukampanjan pandojen pitämiselle Suomessa. On kiinnostavaa nähdä, miten Kiinan suunnasta tähän reagoidaan.