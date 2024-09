Kiinan keino vaikuttaa Suomeen katoaa

Harvaa eläintä voi pitää yhtä poliittisena kuin pandaa. Kiinan harjoittamasta pandadiplomatiasta on tullut jo käsite, ja se on Aasian jättivaltiolle tapa käyttää pehmeämpää valtaa maailmalla.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Liisa Kauppila sanoo pandojen olevan osa positiivisen Kiina-kuvan luomista varsinkin lasten ja nuorten keskuudessa niissä maissa, jonne Kiina on suostunut niitä vuokraamaan.

– Nyt kun pandat palautetaan, on ihan selvää, että yksi pehmeän vallan instrumentti katoaa Suomesta. Se ei tietenkään ole Kiinan etujen mukaista varsinkaan tässä nykytilanteessa, jossa Kiinan ja länsimaiden suhteet ovat jo valmiiksi kiristyneet ja Kiinan maine on selvästi heikentynyt laajemman yleisön keskuudessa, Kauppila toteaa.

Kauppila uskoo kiinalaisten kyllä ymmärtävän Ähtärin eläinpuiston perustelut pandojen palauttamiselle. Panda on Kiinan symboli, ja eläinten hyvinvointi on tärkeintä. Palautusuutiseen liittyvät yleisökommentit kiinalaisissa sosiaalisen median palveluissa ovat olleet neutraaleja.

Pandalla voi palkita ja näpäyttää

Jos pandojen vuokraaminen on osoitus valtioiden välisestä luottamuksesta, voi Kiina käyttää eläimiä myös näpäyttämiseen.

Ei liene myöskään sattumaa, että Pohjoismaissa pandoja on annettu vuokralle Suomeen ja Tanskaan, mutta ei Ruotsiin ja Norjaan. Norjan Nobel-komitea päätti vuonna 2010 palkita rauhanpalkinnolla kiinalaisen toisinajattelija Liu Xiaobon . Kiina protestoi päätöstä voimakkaasti.

Ruotsi joutui Kiinan hampaisiin myönnettyään sananvapauspalkinnon kiinalaissyntyiselle kirjankustantaja Gui Minhaille , jolla on myös Ruotsin kansalaisuus.

Onko pandadiplomatia jo hiipumassa?

Liisa Kauppila arvioi, että pandadiplomatian merkitys on yleisesti vähentynyt. Ilmiöön on hänen mukaansa jo pitkään liittynyt Kiinan kannalta negatiivisia ulottuvuuksia. On vaikea kuvitella, että pandoja otettaisiin enää nykyään vastaan näyttävin kansanmenoin, kuten takavuosina.