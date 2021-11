Suomi sai pandat 100-vuotislahjaksi – mitä jos ne palautettaisiin Kiinaan? Näin suurlähettiläs kommentoi MTV:lle

Suurlähettilään avunhuuto kajahti vasta keskiviikkona, joten hänellä ei ole vielä luvata mitään konkreettisia summia ja tahoja, jotka Pyryä ja Lumia tukisivat. Pandan ylläpitoon kuluu vuosittain 900 000 euroa, joten Ähtäri on ilmoittanut tarvitsevansa 1,8 miljoonaa vuosiksi 2022-23, jotta pandoja ei palautettaisi Kiinaan.

Hän korostaa, että kyseessä on avunpyyntö, eikä pakkolahjoitus. Suurlähetystö on ollut yhteydessä myös Kiinassa aktiivisesti toimiviin suomalaisyrityksiin, joita Ähtäri on itsekin lähestynyt jo suoraan tukipyynnöllä.