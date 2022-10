Suomi antaa verkossa avoimesti seikkaperäistä tietoa merikaapeleiden sijainnista – miksi?

Kyseessä on ilmainen ja kaikille avoin karttapalvelu, josta voi katsella johtojen ja putkilinjojen reittejä ja rantautumispisteitä. Karttaa zoomaamalla voi nähdä hyvin tarkasti, missä kaapelit kulkevat.

Merikaapeleiden kautta kulkee lähes kaikki kansainvälinen viestintä

Huoli merikaapeleiden vaarantumisesta on noussut sen jälkeen, kun Nord Stream -kaasuputket joutuivat sabotaasin kohteeksi syyskuussa. Merikaapelien sabotointia ei ole perinteisesti pidetty merkittävänä riskinä, vaikka niiden kautta kulkee lähes kaikki kansainvälinen viestintä.

Tärkeimmät tietoliikennereitit on varmistettu ja kaapeliyhteyksiä on useita. Yhden kaapelin vikaantuessa internetin reititysprotokollat etsivät tietoliikenteelle automaattisesti uuden reitin.

"Tuntuu perin erikoiselta"

Operaattoreille määräysten kiristys on aiheuttanut lisäkustannuksia.

Oskari-tietopankki perustuu EU:n vuonna 2007 voimaan tulleeseen Inspire-direktiiviin, jonka tarkoituksena on ehkäistä laivojen aiheuttamia tahattomia vahinkoja kriittiselle infralle.

Kaapelien suojausmääräyksiä kiristetty

Suomessa direktiivi on implementoitu laiksi paikkatietoinfrastruktuurista.

– Maito on jo maassa nykyisten kaapeleiden sijaintien osalta; jos jokin ilkeämielinen taho on tiedoista kiinnostunut, se on varmasti ne jo itselleen tallentanut. Olisi kuitenkin järkevää, ettei uusien kaapeleiden sijaintitietoa enää jatkossa tarjota yhtä avoimesti, Ussa kirjoittaa.