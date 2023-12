Suomettuneisuuden häntiä, vanhoja koiria ja lahtelainen eläkeläinen Simo – Essayah ja Andersson hymähtelivät Aaltolan erikoiselle vastaukselle

Ankkuri-juontajat Jan Andersson ja Jaakko Loikkanen esittivät ehdokkaille kiperiä kysymyksiä – myös Ahvenanmaan demilitarisaatriosta, joka on ollut kuuma peruna Suomen Nato-prosessin aikana ja puolustusliittoon liittymisen jälkeen.

Presidenttiehdokas Mika Aaltola on aiemmin todennut aistineensa presidentinvaalien yhteydessä ”suomettuneisuuden häntiä”.

– Kyllä suomettuneisuuden häntä on sellainen piilevä perinne, joka on opittu ja usein käy niin, että vanhojen koirien on vaikea oppia uusia temppuja, Aaltola alusti vastaustaan samalla, kun Li Andersson (vas.) ja Sari Essayah (kd.) hymähtelivät.