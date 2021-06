Suomesta Saksaan palannut kirjeenvaihtaja kertoo koronatestirumbasta: Negatiivisesta koronatestitodistuksesta voi joutua pulittamaan jopa 300 euroa

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola oli juuri käymässä Suomessa ja on nyt palannut takaisin Saksaan. Hän joutui aikamoiseen koronatestirumbaan mennen tullen.

Hän on samaa mieltä Viron pääministerin kanssa siitä, että Suomen matkustusrajoitukset ovat kyllä tiukempia kuin Euroopassa keskimäärin.

– Kun Suomesta lähtee ulkomaille, jos ei saa kunnallista koronatestiä, niin matkailijan on haettava testi ja todistus yksityiseltä lääkäriasemalta, missä hinnat vaihtelevat sadan ja jopa kolmensadan euron välillä. Se on tietenkin jo iso kynnys esimerkiksi perheelle, joka lähtee ulkomaan lomalle, Piuhola pohtii.

Saksassakin koronailmaantuvuus on Suomen tavoin laskenut nopeasti ja koronarajoituksia on viime aikoina höllätty. Piuholan mukaan nyt saksalaiset pääsevät myös sisäravintoloihin, kun aiemmin he ovat päässeet vain terassille.