Suomessa todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta – tartunnan saaneella kaksi rokotetta

Kyseessä on ensimmäinen omikrontartunta Suomessa.

Ensimmäisen omikrontartunnan saanut on helsinkiläinen, jonka oireet ovat lievät. Hän on saanut kaksi rokotetta. Altistuneina ovat vain hänen perheenjäsenet.

Tartunnan saanut oli palannut Ruotsista. Myös muilla samaan seurueeseen kuuluvilla on jo todettu koronatartuntoja. Heidän tartuntojaan ei ole vielä varmistettu variantin aiheuttamiksi. Muut henkilön kanssa lähikontaktissa olleet on tavoitettu ja ohjattu testiin. Lähikontaktissa olleita henkilöitä on kuusi. Kontaktit tartunnan saaneeseen ovat olleet lyhyitä ja kaikissa tilanteissa maskit ovat olleet käytössä.