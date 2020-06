Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronakuolemaa – tehohoidossa enää kaksi ihmistä

Tähän mennessä koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu 326.THL:n mukaan sairaalahoidossa olevien määrä on pysynyt ennallaan edellisestä päivästä, 22 potilaassa.

Tehohoidossa on kaksi ihmistä eli yksi vähemmän kuin maanantaina.THL kertoi aiemmin tänään, että uusia tartuntoja on raportoitu neljä. Näin ollen Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 7 112 koronatartuntaa.