Neljä uutta kuolonuhria – Suomessa koronavirukseen kuollut nyt yhteensä 271 ihmistä

Eniten tartuntoja on tähän mennessä rekisteröity Helsingissä, jossa niitä on 2 213. Seuraavina tulevat Vantaa (705 tartuntaa) ja Espoo (677).Yli sata tartuntatapausta on rekisteröity Turussa (156), Tampereella (134), Järvenpäässä (102) ja Jyväskylässä (101). Oulussa tapauksia on rekisteröity 90.Testattuja näytteitä on THL:n mukaan kirjattu yli 123 000.