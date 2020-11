Suomessa todettu 237 uutta koronatartuntaa

Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 2 788 tartuntaa, mikä on 132 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on todettu koko epidemian aikana 16 637.

Isoista kaupungeista Helsingissä tartuntamäärät ovat kasvaneet maanantaihin verrattuna 32 uudella tapauksella. Yhteensä Helsingissä on nyt vahvistettu 5 261 tartuntaa.

Naapurikaupunki Espoossa tartuntoja on nyt 1 850, joista 29 on uusia. Tampereella uusia tartuntoja on 20 ja yhteensä 442.