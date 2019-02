Kansainvälisen terrorismin tutkija Antti Paronen ei luokittele Suomea lintukodoksi: "Suomessa olevat terroriverkostot ovat radikaalimpia ja kiinni terroristisessa verkostossa"

Verkostot olemassa

Muutoksia kansainvälisessä terrorismissa

EU:n terrorismiraportin mukaan terrorismissa on tapahtunut muutoksia. Yksi muutos on se, että tekijät ovat entistä useammin yksinäisiä susia, jotka eivät puhu aikeistaan kenellekään ja käyttävät helposti saatavilla olevia tekovälineitä kuten teräaseita ja ajoneuvoja.

Parosen mukaan tämä on haastavaa, sillä yksin toimivia tekijöitä on mahdottomampi torjua.

– Niitä on haastava estää. Eurooppalaisen turvallisuusviranomaisen ja poliisien tiedustelupalvelun yhteistyö on mahdollistanut pidätyslukujen nousun. On pystytty osoittamaan, että verkostoja on pystytty ajamaan alas ja tuhoamaan.