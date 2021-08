Suomessa on todettu 692 uutta koronavirustartuntaa

Maanantaina kerrottiin, että Suomessa koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 93 ihmistä, joista tehohoidossa on seitsemän. Sairaalahoidossa olevien määrä on noussut perjantaista 28 ihmisellä. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana kuin viime perjantaina.