Susikannan kasvaessa myös porovahingot lisääntyvät.

Suomessa on susia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Susikannan lisääntyminen aiheuttaa huolta erityisesti poronhoitoalueilla. Poroisäntä Juha Kujala, sekä metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola vierailivat Huomenta Suomessa keskustelemassa asiasta.

Kujala toteaa, että mikäli susien määrää ei rajoiteta, niin vahingot tulevat lisääntymään.

– Poronhoitoalueillahan meillä ei ole sitä pelkoa, etteikö susikanta olisi vahva. Venäjän puolelta niitä tulee ja olisi äärimmäisen ikävää, jos ihminen ei lähtisi rajoittamaan petokantojen kasvua.

Kujalan mukaan esimerkiksi Kuusamon seudulla on meneillään pahin vuosi koskaan ja vahinkoja syntyy päivittäin.

– Se on sietämätön tilanne. Meiltä syödään se pääoma pois.

Susi on rauhoitettu eläin, mutta tietyin edellytyksin sen ampuminen on sallittua. Kujala kertoo, että edellytyksenä luvalle on se, että ensin tulee vahinkoja. Hänen mukaansa kuluneena keväänä lupaa ei tullut, ennen kuin vahinkoja alkoi ilmaantumaan.

– Vahinkomäärät olivat valtavia. Jos olisimme saaneet luvat keväällä ja olisimme päässeet poistamaan susilaumat, joita sinne tuli, niin emme olisi tässä tilanteessa.

Silpola kertoo, että kannanhoidollista metsästystä ei ole ollut kymmeneen vuoteen.

– Susikanta kasvaa, kuten myös karhukanta. Siinä meillä on lainsäädännöllinen ongelma. Pitäisi päästä kannanhoitoon ja sitä kautta ihmispelon ylläpitämiseen.

Silpolan mukaan susista on tämän vuoden aikana rekisteröity 7 000 pihakäyntiä, joka kertoo hänen mukaansa siitä, että susien käytös muuttuu ja niiden ihmisarkuus vähenee.

Kujala kertoo kriisiryhmästä, jota esitetään maa- ja metsätalousministeriölle. Hän toivoisi kriisiryhmän pureutuvan ongelman juurisyihin.

– Se on monisyinen ja monikerroksinen asia. Me poroihmiset olemme antaneet heille valmiita työkaluja ja valmiita ratkaisuehdotuksia. Toivomme, että asiat otetaan vakavasti ja niihin paneudutaan

Millaisiin kananhoidollisiin toimiin ministeriön tulisi ryhtyä? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.

