Suomessa kokonaisia kerrostaloja on yksityisten Airbnb-yrittäjien hallussa, mutta pian verottajalla ja taloyhtiöillä on keinonsa puuttua – "Heillä on täysin eri pelisäännöt kuin hotelliyrittäjillä"

Ongelmana "Airbnb-ammattilaiset", ei harvakseltaan vuokraavat

– Heillä on täysin eri pelisäännöt kuin hotelliyrittäjillä, vaikka he kilpailevat täysin samoista asiakkaista. Sellainen ei voi olla mahdollista pitkällä aikavälillä, Lappi sanoo.

Hallitusohjelma lupaa verotuksen tasapuolistamista



Hallitusohjelmassa on oma kirjauksensa siitä, että verottajalle tullaan antamaan lainsäädännölliset ja teknologiset keinot, joilla se saa tiedot vuokranantajien tuloista automaattisesti digitaalisen alustatalouden toimijoilta. Airbnb:n lisäksi tällainen yritys on esimerkiksi taksipalveluihin rinnastettava Uber.

– Se on hyvä uudistus, joka pitäisi toteuttaa nopeasti. Siellä on myös lausuma siitä, että Suomi sinänsä kannattaa tämän tapaisen talouden kasvua, mutta ottaa huomioon yritysten väliset reilut pelisäännöt. Tämä on juuri se, mitä me olemme halunneet, Lappi painottaa.