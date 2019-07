Airbnb aiheuttanut suurpaon Pariisista? Kouluja joudutaan sulkemaan, kun asukkaat muuttavat pois

– Pariisin keskusta-alueesta on käytännössä katsoen tulossa Airbnb:n hotelli. Alueella on koko ajan vähemmän ja vähemmän vakituisia asukkaita, kertoo vanhempainliitto FCPE varapuheenjohtaja Jean-Jacques Renard.

Keskiluokkaisten perheiden onkin vaikeaa löytää riittävän kokoisia asuntoja, joihin heillä olisi varaa. Asuntopula on osasyy kehitykseen, mutta yhä useampi osoittaa syyttävällä sormella Airbnb:tä.

Vuokrauspalvelun suosio on saanut tuhannet asuntojen omistajat muuttamaan omistuksensa lyhytaikaisiksi vuokra-asunnoiksi, joilla tienaa huomattavasti enemmän kuin perinteisillä vuokrasopimuksilla.

Oppilasmäärät laskeneet vuodesta 2012



Trendi on aiheuttanut piikin vuokriin ja kiinteistöjen hintoihin, mikä puolestaan houkuttaa yhtä useampaa vanhempaa suuntaamaan halvemmille esikaupunkialueille tai yhä kauemmas.

Kaupungin tilastojen mukaan lähellä suosittua turistikohde Luxembourgin puistoa sijaitseva Vaugirard on neljän vuoden sisään neljäs koulu, joka joutuu sulkemaan ovensa oppilaskadon vuoksi.

Kymmenen koulua on suljettu sen seurauksena, kun ne ovat yhdistyneet muiden koulujen kanssa hupenevien oppilasmäärien vuoksi. Lisäksi kymmenkunta muuta koulua voi joutua yhdistymään tai on sulku-uhan alla.

Samaan aikaan kolme uutta koulua aukeaa syyskuussa, vaikka oppilasmäärät ovat laskeneet vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Kaikkiaan oppilaita on noin 13 000 vähemmän.

Pariisissa lasten määrässä tapahtunut lasku on päinvastainen Airbnb:n nousun kanssa, sillä Pariisi on vuokrauspalvelun suurinta markkina-aluetta.

Airbnb:llä on noin 2,2 miljoonan asukkaan Pariisissa noin 60 000 kohdetta, kun esimerkiksi 8,5 miljoonan asukkaan New Yorkissa kohteita on noin 50 000.