Tutkimus: Syövän "musta aines" voi muuttaa kasvainta ratkaisevalla tavalla

The Insitute of Cancer Research -tutkimuslaitoksen johtamat tutkimukset vahvistavat käsitystä siitä, että geenien ilmenemiseen vaikuttavalla epigenetiikalla on ratkaisevan tärkeä asema syövän käyttäytymisen taustalla. Tutkijat kuvailevat tätä syövän "mustaksi aineeksi".