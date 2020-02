Uskomaton ennätys! Mustarastas pesi onnistuneesti Espoossa keskellä talvea

Birdlife Suomi kertoo, että mustarastaan lentokykyiset poikaset lähtivät pesästään tällä viikolla. Kyseessä on erittäin aikainen pesintä, sillä tavallisesti mustarastaan pesintä alkaa huhtikuussa, etelämpänäkin vasta maaliskuussa.

Poikkeuksellisen lauha tammikuu on eteläisimmässä Suomessa näkynyt myös tavallista monipuolisempana talvilinnustona. Tänä vuonna on tammikuun loppuun mennessä havaittu jo 165 lintulajia, kun vuosina 2006–2019 tammikuun loppuun mennessä on havaittu 139–160 lajia.