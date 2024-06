Suomessa asuvat venäläiset syyttivät massatapahtumia syrjinnästä

Hyvitys maksettiin lopulta

Ilman Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n lisenssiä kisaavien Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten, joiden pysyvä asuinpaikka on kotimaansa ulkopuolella, on ollut mahdollista osallistua Finlandia-hiihtoon vuodesta 2024 alkaen. Tapahtumaan on osallistunut tavallisesti noin 200 Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijaa.