Suomenlinnasta kuolleena löytyneessä huuhkajassa lintuifluenssaa – Aluehallintovirasto: "Kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea"

Helsingissä lintuinfluenssaa on tänä vuonna löytynyt muun muassa kyhmyjoutsenista, kanahaukoista, sinisorsista, kalalokista, valkoposkihanhesta ja huuhkajasta.

Tauti on vaarallinen luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle mutta tarttuu heikosti linnuista ihmisiin. Kuolleisiin lintuihin ei kuitenkaan pidä koskea, sillä linnuissa voi olla muitakin taudinaiheuttajia, kuten salmonellaa ja kampylobakteereja.

Luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavat lintuinfluenssavirukset ovat aiheuttaneet Euroopassa runsaasti sekä luonnonvaraisten lintujen että siipikarjan kuolemia. Suomessakin virusta on havaittu kevään ja kesän aikana luonnonvaraisista linnuista eri puolilla maata. Alkuvuodesta virusta tavattiin myös janakkalalaisella fasaanitarhalla, jonka kaikki linnut hävitettiin.

– Lintuinfluenssaa on esiintynyt poikkeuksellisen runsaasti vielä kevätmuuton jälkeen kesän yli, joten odotettavissa on, että virusta on liikkeellä edelleen myös syysmuuton aikaan, toteaa läänineläinlääkäri Sari Haikka Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.