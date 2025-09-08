Suomen yleisurheilutähti löi vetoa Lasse Virénin kanssa – olympialegenda laittoi hommiin

Suomen kestävyysjuoksutähti Mustafe Muuse, 24, löi kesän alla vetoa olympialegenda Lasse Virénin kansssa, että hän rikkoo Virénin 5000 metrin ennätyksen kesän aikana. Ennätys ei rikkoontunut, joten Muuse pääsi puutarhahommiin.

Katso videolta: Mustafe Muuse joutui leikkaamaan Lasse Virénin nurmikon.

Nelinkertaisen olympiavoittajan Virénin ennätys on vuonna 1972 Helsingissä juostu 13.16,3. Muusen ennätys on viime vuodelta, jolloin hän kellotti ajan 13.30,04. Tänä vuonna Muusen tavoitteena oli rikkoa Virénin Suomen ennätys.

Muuse oli mukana Paavo Nurmi Gamesin 5000 metrillä, mutta joutui keskeyttämään kisan. Tämän jälkeen polvivaivat olivat murheina. Muuse oli kuitenkin mukana Ruotsi-ottelussa, jossa hän juoksi 10 kilometrin kisassa kolmanneksi.

Kun Muusen ennätysjuoksu ei toteutunut, joutui hän leikkaamaan Virénin nurmikon. Hymyilevä Muuse toteutti tehtävän Virénin tarkasti valvovan silmän alla.

– Terveiset Myrskylästä! Keväällä lupasin, että jos en riko Suomen ennätystä, lähden Lassen luo leikkaamaan nurmikon. Lupaus on lupaus ja tänään se lunastettiin. Iso kiitos Lasselle, Päiville ja Matille vieraanvaraisuudesta. Toivottavasti tästä ei kuitenkaan tule jokaisen kauden päätösperinne, Muuse kirjoitti Instagramissa.