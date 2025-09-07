Suomalaisaituri tykitti loistoajan MM-kenraalissa

Tokion MM-kisoihin kuntoaan virittelevä Kristiina Halonen ylsi sunnuntaina Pekingissä lähes ennätysvauhtiinsa. Hän voitti 400 metrin aitajuoksukilpailun ajalla 55,46, joka on toiseksi paras aika hänen urallaan.

Halonen jäi toukokuussa Nairobissa juoksemastaan ennätyksestä 14 sekunnin sadasosaa. Hän on ennättänyt tällä kaudella viidessä kilpailussa alle 56 sekunnin aikaan.

Tokion MM-kisoissa Halonen edustaa Suomea 400 metrin aitajuoksussa yhdessä Hilla Uusimäen kanssa. Uusimäki voitti elokuun alussa Espoossa lajin Suomen mestaruuden, ja Halonen sijoittui toiseksi.

Halonen on kilpaillut Suomen joukkueessa myös Eugenen 2022 MM-kisoissa sekä Münchenin 2022 ja Rooman 2024 EM-kisoissa.

Tokion maailmanmestaruuskilpailut alkavat 13. syyskuuta.