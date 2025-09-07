Suomalaisaituri tykitti loistoajan MM-kenraalissa

1.04748597
Kristiina Halonen juoksi Pekingissä ennätyksensä tuntumaan.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 59 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Tokion MM-kisoihin kuntoaan virittelevä Kristiina Halonen ylsi sunnuntaina Pekingissä lähes ennätysvauhtiinsa. Hän voitti 400 metrin aitajuoksukilpailun ajalla 55,46, joka on toiseksi paras aika hänen urallaan.

Halonen jäi toukokuussa Nairobissa juoksemastaan ennätyksestä 14 sekunnin sadasosaa. Hän on ennättänyt tällä kaudella viidessä kilpailussa alle 56 sekunnin aikaan.

Tokion MM-kisoissa Halonen edustaa Suomea 400 metrin aitajuoksussa yhdessä Hilla Uusimäen kanssa. Uusimäki voitti elokuun alussa Espoossa lajin Suomen mestaruuden, ja Halonen sijoittui toiseksi.

Halonen on kilpaillut Suomen joukkueessa myös Eugenen 2022 MM-kisoissa sekä Münchenin 2022 ja Rooman 2024 EM-kisoissa.

Tokion maailmanmestaruuskilpailut alkavat 13. syyskuuta.

Lisää aiheesta:

Kristiina Halonen aitoi ennätyksensä: "Tämä on hyvä laukaus"Suomalaisjuoksija pinkoi ennätyksellään voittoon LontoossaViivi Lehikoinen tarrasi kakkossijaan Sveitsissä – tuore Suomen ennätys oli lähellä parantuaKaksi suomalaisurheilijaa valittu lisää yleisurheilun MM-joukkueeseenTopi Raitasen vauhti paranee vakuuttavastiLotta Kemppinen taistelee EM-mitalista – huippukuntoinen suomalaisjuoksija varmalla suorituksella finaaliin
YleisurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Yleisurheilu