Keihäänheittotähteä ei päästetä MM-kisoihin – maailmanlistalla kolmantena

Kiinan Ziyi Yania ei päästetä Tokion MM-kisoihin.
Julkaistu 08.09.2025 19:29
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Keihäänheiton superlupausta Ziyi Yania, 17, ei päästetä Tokion MM-kisoihin. Syy tähän on se, että hän on liian nuori. Kiinalainen on tällä hetkellä maailmantilastossa kolmantena.

Ziyi Yan on todellinen keihäänheiton ihme, sillä hän on heittänyt vasta 17-vuotiaana maailmanlistalla kolmanneksi. 65,89 metrin heitto on myös alle 20-vuotiaiden maailmanennätys. Viikonloppuna käynnistyviin Tokion MM-kilpailuihin karsintaraja on 64 metriä. 

Ziyi Yan on heittänyt tällä kaudella viidessä kilpailussa yli 64 metriä. Kiinalaista ei kuitenkaan päästetä MM-kisoihin, sillä ikäraja on 18 vuotta. Kansainvälinen yleisurheiluliitto on asettanut ikävaatimuksen MM-kisojen heittolajeihin.

Maailmanlistan kärjessä on Itävallan Victoria Hudson 67,76 metrin kaarellaan. Toisena on Serbian Adriana Vilagos, joka on heittänyt 67,22 metriä.

