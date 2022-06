Suomalainen huippulupaus tavoittelee lyömättömiä SE-aikoja – saa apuja lajin todelliselta supertähdeltä: "Voin soittaa hänelle milloin tahansa"

– Mun tavoite on rikkoa Lasse Virénin ja Martti Vainion Suomen ennätykset, täräyttää Muuse MTV Urheilun haastattelussa.

Virén juoksi vuonna 1972 yhä voimassa olevan 5000 metrin Suomen ennätyksen 13.16,3. Vainion vuonna 1978 juoksema voittoaika 27.30,99 on puolestaan edelleen 10 000 metrin juoksun Suomen ennätys.

Tähtien opeissa

Muuse on ollut vuoden 2020 alusta lähtien hollantilaisen Addy Ruiterin valmennuksessa. Viisivuotisen tavoitesuunnitelman varrelta löytyy välietappeja, joista seuraava on ensi vuoden alle 23-vuotiaiden EM-kisat, jotka pidetään Espoossa.

– Meillä on sama äidinkieli, somali, jonka kautta ymmärsimme heti toisiamme. Kerroin hänelle siellä hieman omista tavoitteistani, Muuse avaa.

– Tämä on todella hienoa. Mo Farah on sellainen kaveri, joka on ollut aina mun seinällä. Nyt voin soittaa hänelle milloin tahansa.