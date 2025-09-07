Kiinan 17-vuotias superlupaus täräytti pitkän kaaren: "Hirmuiset määrät kohorttia"

Kiinan 17-vuotias keihäänheittäjä Ziyi Yan säväytti Pekingin yleisurheilukisojen keihäspaikalla tuloksella 64,46.
Yan räväytti reilun 64-metrisen heti kisan ensimmäisellä kierroksella.
Hirmuiset määrät on kohorttia, Tommi Evilä analysoi Yanin heittoa MTV Katsomon lähetyksessä.
Yanin heiton voi katsoa jutun ylälaidan videolta.
Vaikka tulos on erittäin komea, etenkin 17-vuotiaalle, ei kyseessä ole edes hänen ennätyksensä. Yan on kiskaissut keppinsä tällä kaudella tulokseen 65,89, millä hän on maailmantilastossa komeasti kolmantena.
Pekingin kisojen tuloksella 17-vuotiasta Yania voi pitää vahvana mitaliehdokkaana ensi viikolla alkavissa Tokion MM-kisoissa.