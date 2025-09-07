Kiinan 17-vuotias superlupaus täräytti pitkän kaaren: "Hirmuiset määrät kohorttia"

Kiinan 17-vuotias keihäänheittäjä Ziyi Yan säväytti Pekingin yleisurheilukisojen keihäspaikalla tuloksella 64,46.

Yan räväytti reilun 64-metrisen heti kisan ensimmäisellä kierroksella.

Hirmuiset määrät on kohorttia, Tommi Evilä analysoi Yanin heittoa MTV Katsomon lähetyksessä.

Vaikka tulos on erittäin komea, etenkin 17-vuotiaalle, ei kyseessä ole edes hänen ennätyksensä. Yan on kiskaissut keppinsä tällä kaudella tulokseen 65,89, millä hän on maailmantilastossa komeasti kolmantena. 

Pekingin kisojen tuloksella 17-vuotiasta Yania voi pitää vahvana mitaliehdokkaana ensi viikolla alkavissa Tokion MM-kisoissa.

