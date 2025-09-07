Kristiina Halonen paineli komeaan voittoon Pekingissä

Kristiina Halonen juoksi Pekingissä 400 metrin aitojen continental-tason kisan voittoon kauden toiseksi parhaalla ajallaan 55,46.

Katso Halosen juoksu jutun ylälaidan videolta.

Halosen MM-kisojen kenraali sujui komeasti, ja hän osasi jakaa voimansa oikein. Loppusuoralle Halonen tuli kärjen takana, mutta iski viimeiselle aidalle tultaessa kirivaihteen silmään ja paineli lopussa kiinalaisjuoksija Yingying Kongin ohi.

Halosen kauden paras aika on 55,32, josta hän jäi Pekingin juoksullaan vain 14 sadasosaa.

Kristiina Halonen on mukana Suomen joukkueessa 400 metrin aitamatkalla Tokion MM-kisoissa, jotka alkavat ensi viikolla 13. päivä syyskuuta.