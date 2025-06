Suomen yleisurheilussa kova kilpailutilanne – "Varmasti säväyttää laittamaan sitä kuuluisa all-iniä peliin"

Kolme suomalaisurheilijaa nähtiin Hollannin Hengelon illassa kisatussa World Contintental Tourin kultatason kisassa. Ulkoratakautensa avannut Lotta Harala onnistui parhaiten suorituksessaan. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä näkee, että kilpailujen lisääntyessä Haralan suoritukset tulevat paranemaan.

Katso pääkuvan videolta Lotta Haralan juoksu. Jutun alla olevalla videolla Eveliina Määttäsen juoksu.

Harala ylsi kilpailussa kuudenneksi ajalla 12,99. Hän jäi kilpailun voittaneesta Hollannin Nadine Visseristä neljä kymmenystä.

– Minimitavoite kauden avaukseen oli alle 13. Kotimainen kilpailutilanne varmasti säväyttää Lottaa laittamaan sitä kuuluisaa all-iniä peliin. Näytti hyvältä viidennelle aidalle eli kuin ajatellaan hallijuoksuja, jolloin 60 metriä kulki hyvin. Kilpailujen kautta siihen, että loppuvälit tulevat myös rennosti, ettei vauhti lähde kauheasti hidastumaan, Evilä summaa.

– Ihan varmasti, kun kilpailuja kertyy ja olosuhteet ovat sopivat, niin alkaa kellokin pysähtymään aiemmin.

Suomen pika-aitureilla on mieluisa kilpailutilanne, kun Haralan lisäksi alle 13 sekunnin juoksijoita ovat Vilma Mäki, Saara Keskitalo ja Reetta Hurske. Kaksi ensiksi mainittua ovat myös alittaneet tällä kaudella 13 sekuntia. Hurskeen paras noteeraus tältä kaudelta on 13,15, mutta vuosi sitten juostu ennätys on 12,68.

– Nähdään todella mielenkiintoisia kilpailuja kotimaassa. Sitten se, että suomalaiset ovat juosseet hyviä aikoja, kun meillä ollut kahden juoksun kilpailuja. Se varmasti heille kaikille entisestään hyvää.

Korkeushyppääjä Ella Junnila jäi Hengelon kilpailussa kahdeksanneksi tuloksella 180. Hän jätti ensimmäisen 185:sta tulleen epäonnistuneen suorituksen jälkeen korkeuden väliin ja haki kahdesti yritystä korkeudesta 190. Junnilan kauden paras on 188.

– Monet hyppylajeista olivat kohtalaisen vaisuja, että oliko olosuhteilla sitten merkitystä. Nyt olisi kuitenkin ollut paikka iskeä, kun 185:llä oltaisiin oltu palkintokorokkeella. Hänellä selkeästi halu hypätä korkeammalta, koska jätti korkeuden väliin ja kun miettii edellistä kisaa, jossa tuli 188 ensimmäisellä. Ei ole missään nimessä suotuisaa, että kyllä se varmaan pikkuisen itseluottamuksen päälle käy, Evilä sanoo.

Eveliina Määttänen sijoittui 800 metrillä kahdeksanneksi ja jäi kisan ykkösestä Anais Borgounista reilut neljä sekuntia. Määttäsen loppuaika oli vaisu 2.03,68.

– Eveliina lähti mielestäni fiksusti, ei lähtenyt liian lujaa, mitä on myös nähty. Alku kertoi ehkä siitä, että paras syönti ei ole välttämättä päällä tänään. Juoksi fiksusti porukan takana ja antoi muiden halkoa ilmaa. Siinä vaiheessa kuitenkin, kun oli 150 metriä matkaa maaliin, niin olisi pitänyt pysyä nipun mukana. Aika oli sellainen, että varmasti itsekin odotti parempaa, Evilä toteaa.

Huippuyleisurheilu jatkuu torstaina Oslossa ja sunnuntaina Tukholmassa Timanttiliigan osakilpailuilla. Tukholmassa mukana on seiväshyppääjä Elina Lampela. Hän kilpailee jo lauantaina kello 15.45 alkaen. Kisoja voit seurata suorana MTV Katsomossa. Oslon päälähetys starttaa kello 21.00 ja Tukholman kello 19.00.