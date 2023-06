Suomen supernelikko vihdoin samalla viivalla – asiantuntija odottaa hurjaa tulosta: "Ei tällaista tilannetta ole ollut koskaan aikaisemmin"

Edellisen kerran Suomen pika-aitojen kärkinelikkö kohtasi toisensa vuoden 2020 Kalevan kisoissa. Sen jälkeen Nooralotta Neziri ja Annimari Korte ovat kärsineet loukkaantumisista ja Lotta Harala on ollut sivussa muun muassa kilpailukiellon vuoksi. Nyt mainittu kolmikko haastaa hallikaudella Suomen ennätyksiä takoneen Reetta Hurskeen Jyväskylän Harjulla.

– Pitkästä aikaa kaikki parhaat mukana. Ei tällaista tilannetta ole ollut koskaan aiemmin. Uskon, että kaikilla on edellytykset, jos ei tänään niin kesän aikana, juosta alle 13 sekunnin, Suomen urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni hehkuttaa.

Korte on alkukauden perusteella Hurskeen kovin haastaja, sillä Suomen ennätyksen haltija Korte kellotti nimen omaan Jyväskylässä ajan 12,88 toukokuun loppupuolella.

– Annimari Korte on päässyt takareisileikkauksen jälkeen erittäin hyvään kuntoon. Varmasti aika lailla samassa kunnossa, missä parhaimmillaan on ollut, Finni pyörittelee.

Vaikka Hurskeen alkukauden paras noteeraus 12,80 ei ole mitenkään ylivoimainen vertailussa muihin, on hän selkeästi kisan ykkössuosikki talven hirmujuoksujen jälkeen. Finni petaakin tamperelaiselle selkeää aikaparannusta illan juoksuihin.

– Tällä hetkellä näen, että onnistuneella juoksulla Reetta Hurske on SE-valmiudessa.

Juoksut yhdistämällä SE-aikaan

Hursketta on aina pidetty hyvänä lähtijänä. Hallikauden huippusuoritukset todistivat, että hän on sitä edelleen, ja että reaktion lisäksi erityisesti lähtökiihdytys on maailman eliittiä.