Korkeushypyn 10-kertainen Suomen mestari Daniel Kosonen, 25, asetti riman korkealle viime kaudella. Sesonki oli Kososen urheilijapersoonalle raskas, eivätkä tavoitteet täyttyneet. Tamperelaishyppääjä päätti tehdä isoja muutoksia toimintatapoihinsa. Kosonen kertoo MTV Urheilulle lopettaneensa yhteistyön pitkäaikaisen valmentajansa Jouko Kilven kanssa.

Kosonen on ollut pitkään Suomen miesten korkeushypyn ykkönen. Hänellä on seitsemän kultaa SM-halleista. Kalevan kisoista palkintokaappi on karttunut kolmella Suomen mestaruudella.

Loppukesästä 2024 Kosonen hyppäsi Ruotsi-ottelussa ennätyksensä 224. Kuntopiikki antoi lupauksia tasonnostosta myös kaudelle 2025. Kosonen asettikin alkukesällä tavoitteekseen saalistaa paikka Tokion MM-kisoista. Myös omaa ennätystä oli tarkoitus parantaa useita senttejä.

Toisin kävi. Kososen kauden kärkitulokseksi jäi 223, jonka hän hyppäsi jo maaliskuussa Apeldoornissa hallikisassa. Hän nappasi elokuussa uransa kolmannen Kalevan kisojen SM-kullan, mutta raaka sesonki oli raastanut urheilijaa jo jonkin aikaa.

– Oli aika haastavaa. Kalevan jälkeen tuli isompi suvantovaihe kokonaisolemuksessa. Ulospuhallus. Vaikka oli vielä mahdollisuudet Tokioon. Kisaaminen vei henkistä jaksamista turhan paljon. Se hittasi kyllä aika kovaa. Siinä joutui keräilemään, Kosonen sanoo MTV Urheilulle.

MM-paikka jäi saavuttamatta. Kosonen kertoo olleensa kauden aikana haastavassa henkisessä tilassa. Paino oli paikoin jopa niin raskas, että sängystä oli vaikeaa päästä ylös. Hän on kertonut aiemmin avoimesti mielenterveysongelmistaan. Nyt Kosonen korostaa, ettei viime kauden henkinen suvanto ollut samanlaista. Kuormitus painoi enemmänkin urheilijaminää.

– En ollut samalla tavalla huolissani kuitenkaan itsestäni kuin silloin aiemmin. Ruotsi-ottelussa olin hyppäämisen osalta jo aika lopussa. Yritin sitten siihen vielä kerätä.