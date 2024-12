Suomen yleisurheiluhuippujen rahoituksessa ongelma – liitto teki hätäratkaisun

Lajiliittojen tehostamistukien päätökset myöhästyvät merkittävästi, mikä tekee urheilijoiden ensi kesään valmistautumisesta haastavaa. Suomen urheiluliitto ryhtyi haastavassa tilanteessa tuumasta toimeen ja kaivoi isolle joukolle urheilijoita rahoitusta alkuvuoden harjoittelun turvaamiseksi.

Aikaisempina vuosina urheilijoilla on tässä vaiheessa vuotta ollut melko hyvä käsitys ensi vuodelle saamistaan tuista. Tänä vuonna tilanne on toinen, kun päätöksen lajiliittojen saamista rahoista viivästyvät reilusti.

Aikaisemmin Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjannut Olympiakomitean huippu-urheiluyksikölle rahasumman, jonka se on vuorostaan jakanut eteenpäin lajiliitoille tehostamistukina. Nyt tilanne on muuttunut, ja päätökset tulevat suoraan ministeriöltä.

Muutoksen myötä päätökset tulevat urheilijoille jopa kaksi kuukautta myöhemmin kuin aikaisempina vuosina. Se puolestaan vaikuttaa harjoitteluun ja erityisesti sen suunnitteluun.

– Toive olisi, että päätökset tulisivat huomattavasti aikaisemmin. Siinä mielessä tilanne on haasteellinen, SUL:n General Manager Jani Tanskanen myöntää.

Vaikka SUL:lla ei ole vielä tiedossa, millainen rahasumma ministeriöltä tehostamistukia varten on tulossa, on se jakanut urheilijoille rahaa harjoittelun turvaamiseksi. Team Finland huiput -ryhmä on saanut tiedon, että alkuvuodelle on ainakin käytettävissä rahaa.

– Heille on lähtenyt viesti, että jokaisella on vähintään se 1 500 euroa ensi vuoden valmennustukia. Sillä pystyy antamaan pienen turvan siihen, että ei tarvitse miettiä, onko euroakaan olemassa ensi vuonna valmennustukea ja toteuttamaan alkuvuoden leirit ja toiminnat, Tanskanen kertoo.

Team Finland huiput -ryhmään kuuluu 71 yleisurheilijaa ja paraurheilijaa. Alkuvuodeksi harjoittelu on turvattu, mutta loppuvuoden tukisummia urheilijat joutuvat jännittämään vielä pitkään.

– Tiedetään hankaluudet siinä, että päätökset viivästyvät. Konkreettisesti jokaisen valmennustukien euromääräiset päätökset tehdään ministeriön päätöksen jälkeen tammi-helmikuussa. Urheiluliitto halusi kuitenkin, että urheilijat pystyvät ainakin näiltä osin toimintaa käynnistämään, Tanskanen avaa tilannetta.

Alkuvuodeksi tilanne on pyritty turvaamaan, mutta urheilijoiden suunnalta on kuulunut viestiä, että harjoitusten suunnittelu kesää kohti on ollut haastava tehdä. Esimerkiksi kevään leirejä lämpimässä ei ole voinut varata, eikä sitä kautta harjoituksia kesää kohti ole pystynyt kunnolla suunnittelemaan, sillä rahoitus on yksi suuri kysymysmerkki.

– Ymmärrän urheilijoiden huolen, mutta emme pysty tukia lupaamaan, ennen kuin saamme ministeriön päätöksen, Tanskanen kommentoi.

– Tämä on poikkeusvuosi. Olen toiveikas, että asiat saadaan hoitumaan viivästyksistä huolimatta.