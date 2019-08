Kiinan vientiluvut ylittivät odotukset – kauppasota vähensi vientiä Yhdysvaltoihin

Analyytikon mukaan kyse on kuitenkin yksittäisen kuukauden luvuista, joista ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, että Kiina olisi piristymässä.

– En anna merkittävästi painoarvoa näille. Jos katsotaan kolmen kuukauden ajalta, on trendi edelleen aika heikko.

Kiinan talouskasvu hidastui toisella neljänneksellä 6,2 prosentin vauhtiin. Lukema on alhaisin lähes 30 vuoteen.

Data kulkee kauppasodan jäljessä



– Saattaa olla jopa niin, että elokuun seuraavat luvut ovat hyviä, koska sitä tavaraa viedään jossa ei vielä ole tulleja, eli tulee pieni ennakointiliike siihen. Tämä data on oikeastaan jälkijättöistä, koska kauppasota on jo mennyt eteenpäin, Nummelin kertoo.

Nummelinin mukaan Kiinan tuonti Yhdysvalloista on edelleen heikkoa.

Heijastuu Saksan kautta Suomeen



– Kiina on merkittävä markkina Euroopalle, ja Eurooppa kärsii selkeästi kauppasodasta. Meillä on Suomen talous pysynyt kohtuullisena, mutta euroalueen ja varsinkin Saksan heikko taloustilanne tulee iskemään myös Suomeen. Saksa on meidän kohdemarkkina, jos Saksan teollisuudella ei mene hyvin, se tulee väkisinkin näkymään.