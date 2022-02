Suomen Ukrainan suurlähetystössä tuhotaan jo papereita – suurlähettiläs MTV:lle: "Kaikkeen on varauduttu"

Suurlähettiläs Laine vahvisti aikaisemmin MTV Uutisille, että osa Suomen Ukrainan suurlähetystön henkilöstöstä kotiutetaan.

– Kotiuttamiset ovat jo lähteneet käyntiin. Ihmiset pystyvät vielä palaamaan lentoteitse. Osa on jo lähtenyt matkaan. Tilanne on viime päivinä ollut hyvin kireä, eikä helpotusta ole näkynyt. Jos pahin tapahtuu, niin meillä on täällä silloin mahdollisimman pieni porukka, joka täytyy saada kotiin, Laine sanoo MTV Uutisille.

Suomen suurlähetystö Ukrainassa pysyy siis yhä auki, mutta jatkossa sen seinien sisällä panostetaan ydintoimiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Keskitytään suomalaisten auttamiseen pois maasta, Laine kertoo.

Viime aikoina suurlähetystössä on tehty yhdenlaista suursiivousta.

– Me katsomme, ettei jää mitään materiaalia ja papereita lähetystöön, jos lähetystö joudutaan kokonaan jättämään. Vaikka suomalaiset joutuisivat poistumaan, niin meillä on paikallista henkilökuntaa, joka pystyy ylläpitämään lähetystön olemassaoloa, Laine kertoo.

– Meidän pitää katsoa, ettei lähetystöön jää mitään ylimääräistä. Tietysti on aina hyvä, että tulee siivousoperaatio tehtyä, Laine jatkaa.

Onko suurlähetystön papereita siis jo tuhottu?

– Kyllä, mutta se on itse asiassa ihan normaaliakin toimintaa. Emme sensitiivisiä papereita säilyttele pitkään, Laine tarkentaa.

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa, että Suomi evakuoisi henkilöstöä, joka on työskennellyt Suomen suurlähetystölle, Laine sanoo.

Laine kuitenkin muistuttaa, että ukrainalaisilla on EU:n kansalaisina oikeus liikkua muualle Eurooppaan niin halutessaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Suurlähetystö joutuu aina tekemään valmiussuunnittelua ja nyt kireä tilanne on jatkunut jo pitkään, joten valmiussuunnitelmia on päivitetty useita kertoja. Kaikkeen on varauduttu, Laine toteaa.

Osa suomalaisista "ei lähdössä mihinkään"

Sunnuntaina uutisoitiin, että Ukraina aikoo pitää ilmatilansa auki kansainväliselle lentoliikenteelle.

Lauantaina Alankomaiden kansallinen lentoyhtiö KLM ilmoitti, että se keskeyttää lentonsa Ukrainaan. Tämä oli omiaan kasvattamaan huhuja, että kaupallinen lentoliikenne Ukrainaan loppuisi toistaiseksi tyystin.

– Se tietysti huolestutti meitä, koska silloin lennot voisivat nopeastikin loppua. Tässä on kuitenkin ilmeisesti ollut kyse disinformaatiosta, koska nyt kun olemme kyselleet asiaa lentoyhtiöiltä suoraan, niin ne näyttävät jatkavansa toimintaansa, Laine sanoo.

– Tilanne kuitenkin elää koko ajan ja voi muuttua. Tilanne on niin herkkä, että mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa, Laine jatkaa.

Suurlähettilään tuntuman mukaan yhteydenottoja suomalaisilta ei ole tullut mitenkään "hirvittävästi". Huomioitavaa kuitenkin on, että puhelut menevät tällä hetkellä päivystyskeskukseen Helsinkiin.

– Aika paljon on suomalaisia kansainvälisissä järjestöissä. Tällaiset ihmiset saavat tietoa suoraan omilta työnantajiltaan, Laine kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On myös sellaisia suomalaisia, jotka ovat asettuneet Ukrainaan ja joilla on perheet. Muutamilta tällaisilta on kuultu, että he eivät nyt ole lähdössä mihinkään, Laine jatkaa.

"Jos paniikki leviää…"

Ukrainassa tilanne on kiristynyt loppuviikon aikana nopeasti. Osittain tunnelma on kiristynyt myös siksi, että valtio toisensa jälkeen on kehottanut kansalaisiaan poistumaan maasta.

Lauantaina puolestaan Yhdysvaltojen armeija vahvisti, että se vetää toistasataa Ukrainan armeijaa kouluttanutta sotilastaan pois maasta.

– Joskus tuntuu, että ukrainalaiset seuraavat hyvinkin herkällä silmällä (mitä kansainväliset toimijat ja ulkovallat tekevät), koska he ehkä uskovat, että niillä on enemmän tietoa siitä, mitä todella on tapahtumassa, Laine sanoo.

– Jos paniikki leviää, se johtaa hyvin vaikeaa tilanteeseen Ukrainan kannalta, Lainee jatkaa.

"Kristallipalloa ei meilläkään ole"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) arvioi lauantaina MTV:lle, että järki voi vielä Ukrainan kriisissäkin voittaa, vaikka sotilaat jo varmasti varautuvatkin yhteenottoon. Miten suurlähettiläs Laine näkee tilanteen?

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden. Kristallipalloa ei meilläkään lähetystössä ole. Kaikenlaiset kehityskulut ovat mahdollisia. Joudumme olemaan valmiudessa. Sen enempää en uskalla spekuloida, Laine toteaa.

– Joka päivä on katsottava, millaisia merkkejä tilannekehityksestä on täällä paikan päällä ja mitä Moskovassa mietitään. Paljon on Venäjän käsissä. On Venäjän velvollisuus liennyttää tätä tilannetta, Laine jatkaa.

Laineen mukaan Ukraina on poliittisesti herkässä tilanteessa. Se tarvitsisi hänen mukaansa rauhallista aikaa kehittyä.