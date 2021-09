Suomen tulokset Pisa-testeissä sen kuin alenevat – Keskuskauppakamari esittää viisi keinoa, joilla koulusta tehdään jälleen koulumainen

– Suomen vahvuus on pitkään ollut korkea osaaminen, joka on myös meidän kilpailukykymme keskeisin tukijalka. Kun osaamistaso murenee, on samalla vaara, että kilpailukykymme romuttuu. On totta, että osaamistaso on edelleen verrattain korkea Suomessa, mutta suunta on jo pitkään ollut huolestuttava. Enää ei voi puhua koulutuksen mallimaasta hyvällä omalla tunnolla, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.