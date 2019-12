Koska jatkuu sovittelu? Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus pohtivat, koska palataan sovittelupöytään – lakkoilua takana jo kolme viikkoa

Ratkaisu määrittää muidenkin alojen palkankorotuksia

– Siellä on muiden alojen työehtosopimusten osalta jo linjattu niin, että heille tulee samat prosentit, mitä meille aikanaan neuvottelutuloksessa tulee, Aalto sanoo.

Viikko sitten kerrottiin, että Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus jatkavat neuvotteluja toistaiseksi keskenään. Työriidan sovittelu valtakunnansovittelijan johdolla on tällä erää ohi, mutta siihen voidaan tarvittaessa palata.

Piekkalan mukaan sovittelussa on käännetty "kaikki kivet ja kannot" ratkaisun löytämiseksi.

Uusia sovitteluaikoja ei ole kalenterissa

Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus ovat neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta elokuun lopulta lähtien. Liittojen välinen sopimus umpeutui lokakuun lopussa. Sen jälkeen ala on ollut sopimuksettomassa tilassa.

Valtakunnansovittelijan toimistolla on joulukuussa ratkottu myös muun muassa kemian alan ja mekaanisen metsäteollisuuden työriitoja. Niissäkään ei ole vielä saatu sopua aikaan.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa eli sahoilla ja vaneritehtailla nähtiin joulukuussa kuuden päivän työsulku heti kolmipäiväisen lakon jatkoksi. Työsulku on työnantajapuolen käyttämä painostuskeino. Työsulun aikana työnantaja estää työntekijöitä tulemasta töihin ja keskeyttää palkanmaksun.

Sähköasentajien lakko jatkuu

Parhaillaan on meneillään myös Sähköliiton lakko, jonka on ilmoitettu jatkuvan aina 30. tammikuuta saakka. Runsaat kolme viikkoa sitten alkaneen lakon piirissä on 12 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä, muun muassa Konecranes, Outokumpu, Meyerin Turun telakka sekä Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive.