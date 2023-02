Teknologiateollisuuden työnantajat on hyväksynyt neuvottelutuloksen Teollisuusliiton kanssa

Teollisuusliiton hallinto oli aloittamassa neuvottelutuloksen käsittelyn kello 13. Liiton on määrä kertoa ratkaisustaan kello 16 pidettävässä tiedotustilaisuudessa.

– Tässä kohta on kyse käytännössä enää palkankorotusten koosta ja muodosta, eli mitään isoja kiistoja ei pitäisi tänään olla, MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija sanoo.

Palkoista neuvoteltu pitkään

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton työriitaa on pidetty työmarkkinakierroksen tärkeimpänä, koska muilla aloilla seuraillaan usein teknologiateollisuuden palkkaratkaisua.

Tekstikysymyksistä päästiin neuvottelutulokseen jo ennen joulua, minkä jälkeen on neuvoteltu palkankorotuksista. Neuvotteluihin haastetta on tuonut erityisesti korkea inflaatio, joka on lisännyt työntekijäpuolen painetta saada sovittua reiluista palkankorotuksista.