Suomen suurimmalla kuntosalilla on kaksi harvinaisuutta 80-luvulta – erikoisuutena tekoälyn ohjaamat laitteet

– Jos ajatellaan neliömäärältä pelkkää kuntosalitilaa, silloin tämä on Suomen suurin. Muutamia saleja on kokonaisneliömäärältään isompia, mutta siellä on enemmän ryhmäliikuntatiloja, Fit Tammiston perustaja ja omistaja Riku Kärkkäinen sanoo.

Lukuisten laitteiden joukosta löytyy muutama todellinen keräilyharvinaisuus. Nautiluksen Chrome Pullover -laite on peräisin vuodelta 1984, ja Kärkkäisen mukaaan kyseistä mallia on tehty maailmassa vain 40 kappaletta. Kaksi niistä löytyy Tammistosta.

Laitteiden lisäksi remonttiin on palanut noin kaksi miljoonaa euroa, eli Suomen suurimmalla salilla on hintaa noin 3,7 miljoonaa.

Ison salin ideana on, että ei tule ruuhkaa. Laitteita ja kuntoilupaikkoja on reilusti.

– Laitemäärä on huomattavasti isompi kuin missään muualla. Keskivertosalilla on kaksi ylätaljaa, mutta meillä on 12. Keskivertosalilla on 1-2 Smith-kyykkylaitetta, mutta meillä on yhdeksän, Kärkkäinen sanoo.