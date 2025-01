Onko etiketti hallussa? Kuntosaliyrittäjä kertoo, miten salilla pitää toimia

Jos edellisestä kuntoilukerrasta on jo hetki ehtinyt vierähtää, niin lihaksia voi herätellä turvallisesti kuntosaliyrittäjä Riku Kekkosen ja personal trainer Jari Sorsan vinkeillä.

Alkuvuonna kuntosaleilla ja pururadoilla käy kova kuhina. Kaisaniemessä sijaitsevan Sport Villagen kuntosaliyrittäjä Riku Kekkonen tunnistaa, että alkuvuosi on kuntosaleilla aina erityisen kiireistä aikaa.

– Selkeä ryntäys tulee aina alkuvuoteen, hän kommentoi Huomenta Suomessa viikonloppuna.

Nykypäivänä kuntosaleja on moneen lähtöön. On esimerkiksi crossfit-saleja, ketjusaleja, tosibodarien kellarisaleja ja vain naisille tarkoitettuja kuntosaleja. Koska kilpailu asiakkaista voi olla tiukkaa, on erottautuminen tärkeää.

– Panostamme siisteyteen ja sijaintiin. Niitä on alettu arvostamaan tänä päivänä enemmän kuin ennen. Ennen ne painot olivat tärkeimmät, nykyään arvostetaan muitakin aspekteja, Kekkonen toteaa.

Kekkonen arvioi, että asiakkaiden toiveet kuntosalien suhteen ovat viime vuosina muuttuneet.

– Nuoret naiset haluavat nostaa vapaita painoja, mutta kymmenen vuotta sitten se oli vielä harvinaisempaa, Kekkonen nostaa esimerkiksi.

Sen lisäksi laitteiston täytyy pysyä hyvässä kunnossa ja olla moderneja. Eräs hyvin perinteinen laite pitää kuitenkin monikäyttöisyytensä takia pintansa vuodesta toiseen.

– Ykköslaitteeksi nimeän edelleen penkkipunnerruspenkin. Jos sitä ei löydy, niin ei kannata kuntosalia perustaa, Kekkonen kertoo.

Oma pyyhe mukaan salille!

Personal trainer Jari Sorsa muistuttaa, että asiakkaan täytyy aina noudattaa kuntosalin omia sääntöjä.

– Kuntosali on kaikkien paikka. Ei ole mitään eriarvoisuutta ja kaikilla on tilaa päästä treenaamaan, Sorsa kertoo.

Hän peräänkuuluttaa myös oikeanlaisen varustuksen perään.

– Ei tulla ulkojalkineissa eli kurakengissä tänne, vaan sinulla on oltava salikengät ja salivaatteet, jotka ovat joustavat ja hengittävät. Niillä on mukava treenata, hän luettelee.

Oikeanlaiset salijalkineet ovat myös turvallisuuskysymys.

– Jos painot putoavat sinulla tai toisella, niin voi tulla haavereita, Sorsa varoittaa.

Treenille kannattaa pakata mukaan myös hikipyyhe ja täysi vesipullo.

On myös kohteliasta ja hygieenistä siivota kuntosalilaitteen pinnat oman käytön jälkeen. Yleensä kuntosali tarjoaa puitteet sitä varten.

– Treenin jälkeen on hyvä pestä kädet ja pitää huolta omasta hygieniasta, Sorva vinkkaa.

Entä saako salilla somettaa ja kuvata? Katso ammattilaisten vinkit kuntosaliharrastuksen aloittamiseen yllä olevalta videolta!

