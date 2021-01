Suomen siivu EU:n elvytyspaketista kutistumassa puolella miljardilla – ministeri Tuppurainen selitti asiaa Twitterissä

Taustalla on ennen kaikkea se, että Suomi on selvinnyt koronan aiheuttamasta talouskriisistä toistaiseksi odotettua paremmin.

– Jo heinäkuussa oli tiedossa, että 30 % tuesta perustuisi tulevaan BKT:n kehitykseen, eli ennusteeseen, joka voi muuttua molempiin suuntiin. Suomen viimeisin ennuste vuoden 2020 BKT:n kehityksestä on parempi – onneksi – kuin kesällä odotettiin, Tuppurainen tviittaa.

– Siten enimmäissaantoarviomme (2,7 mrd. avustusmuotoista tukea) on jäämässä alhaisemmaksi kuin kesän talousarvioissa oletettiin. Luvut voivat vielä muuttua, Tuppurainen toteaa.

Eurooppaministerin mukaan oleellista on, että EU maat kykenivät päättämään yhteisestä elvytyksestä.

– Se on Suomenkin etu, hän sanoo Twitterissä.

"Vaatimukset kuultiin"

Ylen Ykkösaamussa hän tarkensi, että tietty osa rahasta on jo ”lukittu” ja Suomen osalta on varmaa, että Suomi saa 1,55 miljardin euroa edellisvuosien kriteerien perusteella. Kuluva ja ensi vuosi ratkaisevat hänen mukaansa, paljonko loppusumma on.