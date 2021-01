Rysähtääkö Suomeen yli miljardin euron akkutehdasinvestointi? Elinkeinoministeri Lintilä: "Neuvotteluita käydään parhaillaan"

Elinkeinominsiteri Mika Lintilän (kesk.) mukaan tälläkin hetkellä on käynnissä useampia neuvotteluita mahdollisista akkuinvestoinneista.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet nousta Euroopan akkuteollisuuden edelläkävijäksi.

– Meillä on suomalaisia raaka-aineita, jotka ovat kestävällä tavalla tuotettuja. Lisäksi Suomi tunnetaan maailmalla erittäin hyvin akkuosaamisesta ja sillä on iso merkitys kun kansainväliset yritykset hakevat investointikohteita, Lintilä sanoo.

Lisää tutkimusta ja koulutusta

Valmet Automotive on yksi esimerkki suomalaisesta akkuosaamista, sillä yhtiön Salon akkutehdasta laajennetaan parhaillaan. Valmet Automotive pyrkii nostamaan akkujärjestelmien liikevaihdon jo lähivuosina samalle tasolle tai jopa suuremmaksi kuin autonvalmistuksessa.

– Tulisi kehittää ja hyödyntää kansallista yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Meidän on myös brändättävä Suomea alan osaajana ja parannettava huippuosaamista panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi Suomessa tarvitaan yrittäjähenkisyyttä, jotta pärjämme muita maita vastaan.

Uusi kierrätyslaitos Ikaalisiin

Työ- ja elinkeinomisniteriön tavoitteena on, että Suomen akkuteollisuutta voidaan kasvattaa mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Yhtenä lippulaivahankkeena työryhmä pitää Fortumin ensi kuussa Ikaalisissa käynnistyvää akkujen kierrätyslaitosta.

Akkualalla käydään kovaa kilpailua, joten Suomen on toimittava nopeasti. Samaan aikaan kun Suomessa on hiottu toimintasuunnitelmaa, on Eurooppaan noussut useita suuria akkukennotehtaita.