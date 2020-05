”Lainaa tai tukea – semanttinen kysymys” – Kreikan kyky maksaa koronavelkojaan koskaan takaisin on erittäin kyseenalainen

EU julkisti eilen elpymisesityksensä, johon kuuluisi 500 miljardia euroa tukirahaa ja 250 miljardia lainaa. Suomi ja Hollanti ovat ajaneet suurempaa painoa lainalle vastikkeettoman tuen sijaan. Monen Etelä-Euroopan maan velkatilanne on kuitenkin niin surkea, että kysymys saattaa olla turha.

EU:n tukipaketti on herättänyt närää yli puoluerajojen.

– Tuen osuus on suurempi kuin odotimme, hän muotoili.

Suomessakin on vaadittu, että tuo tuki olisi enemmänkin lainaa kuin lahjaa - toisin sanoen tukirahat maksettaisiin Suomeen takaisin, mutta tuo kysymys on todennäköisesti aika turha, arvioi vakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

– Kreikan velkaantumisaste menee varmaan tuonne yli 200 prosenttiin suhteutettuna bkt:hen. Se on enää aika teoreettinen tai semanttinen kysymys että annetaanko kreikalle nyt lisävelkaa vai tulonsiirto. Se todennäköisyys, että he maksaisivat sen takaisin, on pieni, Murto toteaa.