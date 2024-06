Suomen pikajuoksijoilta ilmiömäinen näytös Kuortaneella – "Eikä ollut vielä täydellinen kisa"

Finaalissa oli 0,4 metrin myötätuuli. Myös Suomen ennätyksen haltija Marjamaa oli seuraamassa kilpailua. Kemppinen kertoikin, että on saanut tältä apua omaaan juoksuunsa.

– Se, että pääsin uudelle sekunnin kymmenykselle, niin siitä on vähän helpompi mennä seuraavalle toivottavasti jossain vaiheessa. Hienoa myös, että tavallaan aika haastavan alkuvuoden jälkeen pystyn juoksemaan tällaisia juoksuja, eikä ollut vielä täydellinen kisa, Hurske kertoi.

Harala oli aiemmin juossut pika-aidat aikaan 12,85, joten nyt tuli roima parannus. Hän ohitti ajalla 12,74 Nooralotta Nezirin Suomen kaikkien aikojen tilastossa ja on nyt sijalla kolme. Edellä ovat vain Hurske ja Annimari Korte , joka on juossut ajan 12,72.

– Tiesin, että täällä on hyvät olosuhteet ja Reetalla on vain yksi tavoite, joka on SE. Minä vain päätin, että vaikka olisi takamatkalla, pitää tulla loppuun. Tasainen, hyvä kisa tuli. Pari kolhua siinä tuli, josta meinasi lähteä rytmi, Harala sanoi.